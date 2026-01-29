Beşiktaş’tan Güney Koreli golcü atağı!

Beşiktaş ile Genk arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

24 yaşındaki santrfor, bu sezon Genk'te 30 maça çıktı. Hyeon-gyu Oh bu süreçte 10 gol attı ve 3 asist üretti.

Hyeon-gyu Oh'un Genk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Güney Koreli santrforun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nda 24 mücadelede şans buldu. Hyeon-gyu Oh bu süreçte 6 kez rakip fileleri havalandırdı.