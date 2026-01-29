Duran artık duramaz!

Geldiği günden beri inişli çıkışlı performansıyla yüzleri güldüremeyen Jhon Duran, dün idmana çıkmasına rağmen FCSB maçı kadrosuna alınmadı. Çalışmada herkes antrenman formasıyla yer alırken, onun eşofman üstünü çıkarmaması ve neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Kolombiyalı oyuncunun, antrenmanın sonlarına doğru sakatlık yaşadığı için takımda yer almayacağı söylense de transfer görüşmesi için bu kararın alındığı öğrenildi. Al-İttihad, Kante'nin bonservisine karşılık sözleşmesi Al-Nassr'da olan Duran'ın serbest bırakılmasını istiyor
ancak 22 yaşındaki golcü, Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor. İtalya'dan Napoli'nin yanı sıra bir İngiliz ekibinin radarına giren Duran,
Premier Lig'de forma giymek istiyor. Kolombiyalı yıldız, daha önce Aston Villa forması giymiş, oradan 77 milyon Euro bonservisle Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.