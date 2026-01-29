FCSB FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, FCSB deplasmanında! Tedesco’nun 11’i belli oldu...

Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi.

Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

İŞTE 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem , Talisca, En-Nesyri

EKSİKLER

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında.

Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, bugünkü mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DA 298.MAÇ

FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 297 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.