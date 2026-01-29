Fenerbahçe’de Mert Müldür’den play-off sözleri!

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 8'inci ve son haftasında FCSB ile deplasmanında golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de Mert Müldür açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli formayla 100'üncü maçına çıkan Mert Müldür, "Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktığım için çok gururluyum. Keşke galip gelseydik. Daha mutlu olurdum ama kısmet" dedi.
Kocaelispor maçına odaklanacaklarını vurgulayan Mert Müldür, "Play-off'ta artık rakibimizi bekleyeceğiz. Dediğim gibi 100. maç için çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. Şimdi bütün odağımız lig. Kocaelispor maçından inşallah 3 puanla ayrılırız" ifadelerini kullandı.