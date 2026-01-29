Fenerbahçe’de Mert Müldür’den play-off sözleri!

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 8'inci ve son haftasında FCSB ile deplasmanında golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayla 100'üncü maçına çıkan Mert Müldür, "Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktığım için çok gururluyum. Keşke galip gelseydik. Daha mutlu olurdum ama kısmet" dedi.