Galibiyet yok umut var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası, "İlk yarı oynadığımız oyun beklemediğimiz şekildeydi. Hem geride bekleyip hem pozisyon verdiğimizde kaliteli ayaklar bunu değerlendirdi. İkinci yarı beni mutlu etti. Artık rakibi bekliyoruz. A.Madrid veya Juventus. Bu formatta belki daha yüksek puanda bitirip farklı bir takımla da eşleşebilirdik. Kader diyelim artık. Hayırlısı olsun" dedi.Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Mario Lemina, cezalı duruma düştü. Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.Manchester City'nin dünyaca ünlü santrforu Erling Haaland, dün Galatasaray'ın en çok çekindiği isim olarak sahada yerini alırken, yine klasını konuşturdu. 2026 yılına kötü başlayan ve dün geceye kadar sadece bir kez gol atan Norveçli yıldız, Abdülkerim'i geçip aşırtma bir vuruşla Uğurcan'ı avlamayı başardı.Şampiyonlar Ligi'nde başlangıç primi olarak 18,62 milyon Euro alan Galatasaray, daha önce elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplam 7 milyon Euro'yu daha kasasına koymuştu. Sarıkırmızılı ekip, 9-16 arasındaki kulüplerin hak kazandığı 1 milyon Euro'luk sıralama bonusunu ise alamadı.Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girenler doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24. sıradaki ekipler play-off oynayacak. G.Saray, M.City yenilgisiyle lig etabını 20. sırada tamamladı. İlk 16'da bitiremediği için seri başı unvanı alamayan temsilcimiz, Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle eşleşecek. Play-off'ta ilk maç Aslantepe'de, rövanş deplasmanda.Kuralar yarın çekilecek. Maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar 24-25 Şubat'ta oynanacak.