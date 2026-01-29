İsmail Yüksek: Hatalarımızı telafi edeceğiz!

UEFA Avrupa Ligi lig etabının son haftasında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve play-off oynama hakkı elde eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek, "Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakatlığına dair soruya İsmail Yüksek, "Göztepe maçında ağrım olmuştu, riske etmedik. Kendimi iyi hissediyorum" cevabını verdi.

İsmail Yüksek son olarak şu sözleri dile getirdi: "Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."