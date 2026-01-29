Jayden Oosterwolde’den sol bek iddialarına cevap!

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 8'inci ve son haftasında FCSB karşı karşıya geldi. Müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Jayden Oosterwolde, "Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız" dedi.
Bireysel performansına dair soruya Jayden Oosterwolde şu cevabı verdi:
"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum."
Son olarak sol bekte oynamak istemediğine yönelik iddialarla ilgili Jayden Oosterwolde, "Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım" açıklamasını yaptı.