Jayden Oosterwolde’den sol bek iddialarına cevap!

Bireysel performansına dair soruya Jayden Oosterwolde şu cevabı verdi:

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum."

Son olarak sol bekte oynamak istemediğine yönelik iddialarla ilgili Jayden Oosterwolde, "Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım" açıklamasını yaptı.