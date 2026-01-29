Kayserispor’da Galatasaray maçı hazırlıkları hız kesmedi!

Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca Galatasaray maçının taktiğini de çalıştı.

İç Anadolu ekibi Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek