Maç yolunda facia: 7 taraftar öldü

PAOK ile Lyon arasında bugün oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasında takımlarını desteklemek üzere Fransa'ya giden Yunan taraftarları taşıyan araç, Romanya'da kaza yaptı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre;Araçtaki 10 kişiden 7'si yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Romanya basını, minibüste bulunan şerit takip ve sürüş destek sistemlerinin kazada rol oynamış olabileceği öne sürdü. Yetkililerin, araç yazılımlarını inceleme altına aldığı öğrenildi.Bu arada Selanik sakinleri, hayatını yitiren taraftarlar için PAOK Stadı'nın önünde bir araya gelerek anma etkinliği düzenledi. Stat önünde taziye alanı oluşturuldu ve çiçekler bırakıldı.