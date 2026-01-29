Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mourinho mucizesi!
Giriş Tarihi: 29.01.2026

Portekiz liginde Benfica'da zor günler yaşayan Jose Mourinho, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı. Sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup eden Benfica, 90+8'de kaleci Trubin'in golüyle son anda kendini ilk 24'e atıp play-off biletini aldı. Puanını 9 yapan Portekiz ekibi -2 averajla, aynı puana sahip Marsilya'yı tek averajla geride bırakıp zafere uzandı. İspanyol devi Real Madrid ise 15 puanda kalarak ilk 8'e giremedi ve ligi 9. sırada tamamladı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 54'te Schjelderup, 45+5'te penaltıdan Pavlidis 90+8'de ise kaleci Anatoliy Trubin kaydetti.
