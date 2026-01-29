Mourinho mucizesi!

Portekiz liginde Benfica'da zor günler yaşayan Jose Mourinho, dün gece Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı. Sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup edenPuanını 9 yapan Portekiz ekibi -2 averajla, aynı puana sahip Marsilya'yı tek averajla geride bırakıp zafere uzandı. İspanyol devi Real Madrid ise 15 puanda kalarak ilk 8'e giremedi ve ligi 9. sırada tamamladı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 54'te Schjelderup, 45+5'te penaltıdan Pavlidis