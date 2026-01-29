Nuno Tavares, Beşiktaş için Ricardo Quaresma ile görüştü!

Beşiktaş'ta sol bek transferi için girişimlerine hız veren kurmayların Nuno Tavares için yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların, oyuncu tarafından gelen geri dönüşün ardından Nuno Tavares'i yeniden radarına aldığı vurgulandı.
A Spor'un haberine göre; Nuno Tavares'in Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma ile görüştüğü kaydedildi.
Nuno Tavares'in Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş ile ilgili bilgiler aldığı aktarıldı.
26 yaşındaki sol bek, bu sezon Lazio'da 10 maça çıktı. Nuno Tavares, bu süreçte 1 asist üretti.
Nuno Tavares'in Lazio ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
26 yaşındaki Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.