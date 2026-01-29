Ve Pape Gueye Galatasaray’da

Napoli'denve Girona'dan'yı kiralayan Galatasaray, üçüncü transferini bitirmeye çok yaklaştı... Pape Gueye ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Senegalli 6 numaranın kulübü Villarreal ile pazarlıklara başladı.Noa Lang ve Asprilla'ya bonservis ödemeyen yönetim, orta saha takviyesine 30 milyon Euro bütçe ayırmıştı. Bu rakama Gueye için çıkıldı ve taraflar arasında 5 milyon Euro fark kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, alternatifi bol listesinde defansif yönü kuvvetli olduğu için ilk sıraya Pape Gueye'yi yazdı.Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı Afrika Uluslar Kupası'nda Pape Gueye milli kahraman oldu. Turnuvanın en iyi 11'ine seçilen Senegalli dinamo, normal süresi 0-0 biten Fas finalinde uzatmada attığı golle ülkesini zafere taşıdı.