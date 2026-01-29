Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Viking çıkarması!
Giriş Tarihi: 29.01.2026

Orta saha transferi için birçok isim ve kulüple masada olan Beşiktaş, Jens Hjerto-Dahl'ı da gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki 1.94'lük oyuncunun kulübü Tromso'nun kapısını çaldı. Norveç ekibi, 9 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Kartal ise rakamın daha aşağı seviyeye çekilmesini istiyor. Genç yaşına rağmen toplam 122 resmi maça çıkan Dahl, 19 gol attı ve 9 asist yaptı. İki ayağını da kullanabilen Norveçli futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek. Dahl, ülkesinin U21 milli takımında da görev yapıyor.
