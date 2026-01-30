Bakan Bak’tan Konyaspor’a geçmiş olsun mesajı!

TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün kaza yaptığını, yaralıların tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kaza sonrası yeşil-beyazlı kulüp için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi;

"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor; Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."