Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bakan Bak’tan Konyaspor’a geçmiş olsun mesajı!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 16:47

Bakan Bak’tan Konyaspor’a geçmiş olsun mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TÜMOSAN Konyaspor U19 Takımı’nı taşıyan otobüsün kaza yapması nedeniyle yeşil-beyazlı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DHA
Bakan Bak’tan Konyaspor’a geçmiş olsun mesajı!
  • ABONE OL

TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün kaza yaptığını, yaralıların tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kaza sonrası yeşil-beyazlı kulüp için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi;

"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor; Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bak’tan Konyaspor’a geçmiş olsun mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz