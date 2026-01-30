Damien Comolli: İstanbul’a gitmek heyecan verici olacak!

"2014'TEN ÇOK OSIMHEN'İ DÜŞÜNDÜM"

Kura çekiminin ardından İtalyan Sky Sport kanalına konuşan Juventus Futbol Strateji Direktörü ve eski takım kaptanlarından Giorgio Chiellini ise Galatasaray'ın 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu maçında kendilerini 1-0 yenerek elenmelerine yol açtığının hatırlatılması üzerine, "2013'ten çok (Victor) Osimhen'i düşündüm. Bu, o son anıyı değiştirmek için iyi bir fırsat. Galatasaray güçlü bir takım, harika bireysel oyuncuları var. Rövanş maçını evimizde oynayacağız ancak orada onlara sorun çıkarmakta ve zayıf yönlerini kullanmakta iyi olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Chiellini, rakiplerine saygı duymaları gerektiğini ancak kendi niteliklerinin de farkında olmaları gerektiğini kaydetti.

Chiellini, eski bir stoper olarak Osimhen'e karşı oynadığını, bunun hem bir şans hem de şanssız bir durum olduğunu çünkü Nijeryalı golcünün güçlü bir forvet olduğunu ifade etti.

Serie A'da da oynamış oyuncuları olan Galatasaray'a büyük saygı duyduklarını dile getiren Chiellini, "Türk ligi büyük yatırımlar yapıyor. Bu büyüleyici bir mücadele olacak. Zorlu bir maç olacak ama aynı zamanda gelişimimizin de bir testi olacak." ifadelerini kullandı.