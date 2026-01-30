Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim için geri dönüş iddiası!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 01:52

72 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı bir geri dönüş iddiası ortaya atıldı.

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

72 yaşındaki teknik direktörün, eski takımına geri dönebileceği öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın Fatih Terim'i yeniden göreve getirmek istediği belirtildi.

Al Shabab'ın mevcut teknik direktörüyle yollarını ayırması halinde Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planladığı vurgulandı.

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve Al Shabab'da görev aldı.

Fatih Terim kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

