Fatih Terim için geri dönüş iddiası!

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

72 yaşındaki teknik direktörün, eski takımına geri dönebileceği öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın Fatih Terim'i yeniden göreve getirmek istediği belirtildi.