Fenerbahçe’de Fred’e sürpriz talip var!

Ajax'ın Fred transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 29 müsabakada forma şansı buldu. 32 yaşındaki orta saha, bu süreçte 1 gol ile 3 asist üretti.

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.