Fenerbahçe’de Fred’e sürpriz talip var!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Fred için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı orta sahaya, Avrupa devinin talip olduğu vurgulandı.
Hollanda basınından AD'nin haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred'e Hollanda devi Ajax'ın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.
Ajax'ın Fred transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 29 müsabakada forma şansı buldu. 32 yaşındaki orta saha, bu süreçte 1 gol ile 3 asist üretti.
Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.