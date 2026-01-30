Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Fred’e sürpriz talip var!
Fenerbahçe forması giyen Fred’e Avrupa devinin talip olduğu iddia edildi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Fred için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Brezilyalı orta sahaya, Avrupa devinin talip olduğu vurgulandı.

Hollanda basınından AD'nin haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred'e Hollanda devi Ajax'ın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Ajax'ın Fred transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 29 müsabakada forma şansı buldu. 32 yaşındaki orta saha, bu süreçte 1 gol ile 3 asist üretti.

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

32 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United'da oynadı.

Fred, 2023-2024 sezonu başında Fred için 9 milyon 740 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

