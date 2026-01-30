Kaleci Gökhan Akkan Sivasspor’da

FİFA'daki transfer tahtası problemini çözen Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 31 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde, file bekçisi Gökhan Akkan kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Türk futbolunun tecrübeli kalecilerinden biri olan Gökhan Akkan, kariyeri boyunca Süper Lig ve 1'inci Lig'de çeşitli kulüplerde forma giyerek önemli bir tecrübe kazandı. Daha önce milli formayı da başarıyla terleten deneyimli file bekçisi; refleksleri, oyun görüşü ve sahadaki liderliğiyle ön plana çıkıyor.

İmza töreninde konuşan Gökhan Akkan, Sivasspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, kırmızı-beyazlı forma altında en iyi şekilde mücadele edeceğini belirtti.