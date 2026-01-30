Karar ver Villarreal!

Orta sahaya yapacağı takviye için kesenin ağzını açan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da isteği ile Pape Gueye için adımlarını net şekilde attı ve geri sayıma geçti.Villarreal'e de bonservis teklifi iletildi. İspanyol kulübünün 30 milyon Euro'luk talebinin kısa vadeler halinde ödenmesi isteği Galatasaray'ın frene basmasına neden olurken, Aslan da bonuslar içeren ve toplamda 30 milyon Euro'yu bulan farklı bir teklifi masaya koydu. Gueye, Marsilya'dan Temmuz 2024'te bedelsiz transferle Villarreal'e gelmişti. Galatasaray yönetimi, her konuda anlaşmaya vardığı oyuncu için Villarreal'den gelecek haberi bekliyor.