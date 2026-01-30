O hâlâ sihirli biri

Futbolda kazanmak için taktik tahtasına onlarca senaryo yazılabilir,bir kez daha gösterdi. Benfica-Real Madrid maçında skor 3-2 iken turu geçmek için bir gole daha ihtiyacı olduğunu fark eden Portekizli çalıştırıcı, kalecisi Trubin'i ileriye gönderdi. Ukraynalı file bekçisi de 90+8'deBenfica'yı 24. olarak Şampiyonlar Ligi play-off'larına taşıdı. Destansı anların yaşandığı Lizbon'da tahtı sallanan Mourinho'ya bu kez övgüler yağdı.hayal kırıklığı yaşadı. Devler Ligi'nde toplam 5 yenilgi alan Benfica, 9 puan ve artı 1 averajla kendisini play-off'a attı. Avrupa ve Portekiz basını bu epik zaferi sayfalarına taşıdı. Portekiz medyasıHayatta bir kez yaşanacak bir an" yorumlarında bulundu. 63 yaşındaki teknik adam geçen sezonMidtjylland ile Danimarka'da 2-2 berabere kalmış, lig aşamasını 10 puanla 24. sırada bitirip aynı puanlı Braga'yı +1 averajla geride bırakmıştı.Portekiz basının düne kadar yerden yere vurduğu, taraftarın tesisleri basıp kendisinden hesap sorduğu Mourinho, yine özel açıklamalar yaptı: