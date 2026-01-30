O hâlâ sihirli biri

Futbolda kazanmak için taktik tahtasına onlarca senaryo yazılabilir, ancak söz konusu Jose Mourinho ise o bu sahnenin en büyük ustalarından biri olduğunu
bir kez daha gösterdi. Benfica-Real Madrid maçında skor 3-2 iken turu geçmek için bir gole daha ihtiyacı olduğunu fark eden Portekizli çalıştırıcı, kalecisi Trubin'i ileriye gönderdi. Ukraynalı file bekçisi de 90+8'de mucizevi bir kafa golü atarak
Benfica'yı 24. olarak Şampiyonlar Ligi play-off'larına taşıdı. Destansı anların yaşandığı Lizbon'da tahtı sallanan Mourinho'ya bu kez övgüler yağdı. 1 milyar 350 milyon Euro ile Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımı olan Real Madrid ise ilk 8'in dışında kalarak büyük
hayal kırıklığı yaşadı. Devler Ligi'nde toplam 5 yenilgi alan Benfica, 9 puan ve artı 1 averajla kendisini play-off'a attı. Avrupa ve Portekiz basını bu epik zaferi sayfalarına taşıdı. Portekiz medyası "Jose Mourinho, kariyerinde çok sayıda çılgın olaya tanık oldu. Bir kalecinin son saniyede gol atarak takımını Şampiyonlar Ligi eleme turlarına taşıması, belki de en çılgın olaylardan biridir.
Hayatta bir kez yaşanacak bir an" yorumlarında bulundu. 63 yaşındaki teknik adam geçen sezon F.Bahçe'nin başındayken Avrupa Ligi'nde son maçında
Midtjylland ile Danimarka'da 2-2 berabere kalmış, lig aşamasını 10 puanla 24. sırada bitirip aynı puanlı Braga'yı +1 averajla geride bırakmıştı.
İNTİHARA KALKIŞMAYIN!
Portekiz basının düne kadar yerden yere vurduğu, taraftarın tesisleri basıp kendisinden hesap sorduğu Mourinho, yine özel açıklamalar yaptı: "Tek istediğim şey birazcık saygı. Bazı insanlara sesleniyorum. Lütfen kendinizi harap etmeyin, intihara kalkışmayın, balkonlardan atlamayın. Sakin olun. Benfica yenilecek, o zaman bizi tekrar yerden yere vurabilecekler. Ama benim tek istediğim, Benfica'ya ve Benfica oyuncularına biraz olsun saygı gösterilmesi."