Samsunspor, Kasımpaşa’da 90+2’de kazandı!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'un ve maçın tek golünü 90+2'nci dakikada Jaures Assoumou kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 30'a yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.
Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.