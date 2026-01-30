Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in yeni adresini açıkladı!

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in Girona ile olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedildiğini açıkladı.

Hırvat file bekçisinin, sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."