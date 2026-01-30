Uğurcan en iyi 5. pasör!

Aslan'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 698 dakika sahada kalarak maç başına ortalama 87.25 dakika forma giydi. Birçok parametrede yüksek yüzdelere sahip olan Uğurcan, 8 haftalık süreçte toplam 23 kritik kurtarış gerçekleştirdi. Pas isabetinde de %75.8 ile 5. sırada. Kalesinde 11 gol görmesine rağmen, Liverpool ve Ajax maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.
10 KALECİ ARASINA GİRDİ
Penaltı kurtaran 10 kaleciden biri olan milli file bekçisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez gecenin en iyi kurtarışlarının olduğu listeye girerek (Liverpool 2'nci hafta, Monaco 6'ncı hafta, Atletico Madrid 7'nci hafta ve Manchester City 8'inci hafta)
adından söz ettirdi.