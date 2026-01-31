Aleksandar Stanojevic: Bazı değişikliklere ihtiyacımız var!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, net şanslar bulduklarını ancak gole çeviremediklerini belirterek, "Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının sonunda yedikleri 2. golle geri düştüklerini ve işlerinin çok zorlaştırdığını söyledi.

İkinci yarıda şanslar buldukların ancak değerlendiremediklerini aktaran Stanojevic, "Net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.