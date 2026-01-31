Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Attila Szalai, Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi!
31.01.2026 23:35

Attila Szalai, Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi!

Kasımpaşa’dan ayrılan Attila Szalai, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Attila Szalai, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi.

Kasımpaşa'ya veda eden Attila Szalai, ayrılığının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Macar savunmacı yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

Attila Szalai paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen hayat size beklenmedik zorluklar çıkarır. Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyi vermek ve sahada liderlik yapmak için transfer oldum. Her şey yolundaydı ancak yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti.

İlk günden itibaren, benim sorumluluğumda olmayan şeyler için sorumlu tutuluyordum. Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı. Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan açıklamalar yapıldı. Tek bir kişisel konuşma bile yapılmadan, kendisi yıllarca kaptanlık yapmış ve bu rolün ne anlama geldiğini bilen biri olmasına rağmen, kaptanlık görevinden alındım.

Yine de sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonelce davrandım. Sonunda, kendim için bir karar vermek zorunda kaldım; saygı, dürüstlük ve netlik tartışılmazdır. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı geldi. Teşekkürler Kasımpaşa.

Takım arkadaşlarıma, personele, yönetime, taraftarlara ve bu özel şehir İstanbul'a teşekkür ederim. Dürüst, destekleyici ve insancıl olan kulüpteki tüm insanlara teşekkür ederim, bu zamanı değerli kıldınız. Başım dik, vicdanım rahat ve gelecek için tam bir motivasyonla ayrılıyorum."

