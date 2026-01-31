Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan tepki sözleri! ‘Ciddi kaos ortamı vardı’

Kristjan Asllani'nin gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı kart. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakiplere sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.