Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan tepki sözleri! ‘Ciddi kaos ortamı vardı’

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Konyaspor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor mücadelesinin ardından konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gole rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk. İyi mücadele ettik" dedi.
Taraftarın tepkisiyle ilgili Sergen Yalçın, "Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular. Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Kristjan Asllani'nin gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı kart. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakiplere sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Yeniden yapılanma döneminde olduklarını belirten Sergen Yalçın şu sözleri dile getirdi:
"Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız."
Orkun Kökçü'nün performansına dair soruya Sergen Yalçın, "Orkun için de zor. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Türkiye'deki şartlar bambaşka. Avrupa'daki şartlarla, bizim görüşümüz hiç bağdaşmıyor. Yavaş yavaş alışıyor Orkun, bence ortamı daha iyi anlıyor. Beşiktaş camiasını da sahipleniyor. Gelecek zamanlarda çok daha sahiplenecek diye düşünüyorum" cevabını verdi.