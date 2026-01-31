Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’tan Brezilyalı kaleciye transfer teklifi!
Giriş Tarihi: 1.02.2026 01:50

Beşiktaş’ın kaleci adayları arasına yeni bir ismi dahil ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların teklifini sunduğu aktarıldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak için çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların hedeflediği ve teklif yaptığı oyunculardan birinin belli olduğu aktarıldı.

ESPN'in haberine göre; Beşiktaş'ın Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Santos'a teklif yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Gabriel Brazao için 6 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Santos'un Gabriel Brazao transferi için 15 milyon euro talep ettiği vurgulandı.

Flamengo'nun da 25 yaşındaki file bekçisi ile ilgilendiği ancak Santos'un bonservis beklentisi sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Gabriel Brazao'nun Santos ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

25 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
