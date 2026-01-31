Beşiktaş’tan Brezilyalı kaleciye transfer teklifi!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak için çalışmalarına hız verdiği belirtildi.
Siyah-beyazlıların hedeflediği ve teklif yaptığı oyunculardan birinin belli olduğu aktarıldı.
ESPN'in haberine göre; Beşiktaş'ın Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Santos'a teklif yaptığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Gabriel Brazao için 6 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Santos'un Gabriel Brazao transferi için 15 milyon euro talep ettiği vurgulandı.