Chelsea, West Ham United’ı 90+2’de devirdi!

Chelsea, Premier Lig'in 24. haftasında West Ham United ile kozlarını paylaştı. Chelsea, West Ham United karşısında 3-2'lik skorla kazandı.
Chelsea'nin gollerini 57. dakikada Joao Pedro, 70. dakikada Marc Cucurella ile 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. West Ham United'da fileleri 7. dakikada Jarrod Bowen ve 36. dakikada Crysencio Summerville havalandırdı.
West Ham United'da Todibo, 90+11. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 40'a yükseltti. West Ham United ise 20 puanda kaldı.