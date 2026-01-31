Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chelsea, West Ham United’ı 90+2’de devirdi!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 23:11

Chelsea, West Ham United’ı 90+2’de devirdi!

Premier Lig’in 24. haftasında Chelsea, West Ham United karşısında 3-2 galip geldi.

Chelsea, Premier Lig'in 24. haftasında West Ham United ile kozlarını paylaştı. Chelsea, West Ham United karşısında 3-2'lik skorla kazandı.

Chelsea'nin gollerini 57. dakikada Joao Pedro, 70. dakikada Marc Cucurella ile 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. West Ham United'da fileleri 7. dakikada Jarrod Bowen ve 36. dakikada Crysencio Summerville havalandırdı.

West Ham United'da Todibo, 90+11. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 40'a yükseltti. West Ham United ise 20 puanda kaldı.

