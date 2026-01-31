Deniz Türüç’ten hakem tepkisi! ‘Utanç verici’

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Konyaspor'da Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Deniz Türüç, "Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu. Çok topla oynamasak da iyi bir defans organizasyonumuz vardı. Topun ritmini artırdığımızda pozisyonlara giren, golü bulan biz olduk" şeklinde konuştu.

Uzun süredir devam eden galibiyet hasretlerine dair Deniz Türüç, "Oyun umut veriyor ama tabii kazanmak da lazım. Kazanmak kadar güzel bir şey yok, bunun bilincindeyiz. Bir an önce kazanacağız" dedi.