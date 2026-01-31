Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın ayrılığı iptal oldu!

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in de Jhon Duran transferinden vazgeçtiği vurgulandı.

22 yaşındaki santrforun, şu an için Fransa'ya transferinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 21 müsabakada süre aldı. Kolombiyalı santrfor bu süreçte 5 gol ile 2 asist retti.