Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın ayrılığı iptal oldu!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Jhon Duran'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandığı öğrenildi.
Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre; Jhon Duran'ın Lille'e transferinin iptal olduğu belirtildi.
Fransız ekibinin, Kolombiyalı golcüyü gündeminden çıkardığı aktarıldı.
Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in de Jhon Duran transferinden vazgeçtiği vurgulandı.
22 yaşındaki santrforun, şu an için Fransa'ya transferinin söz konusu olmadığı ifade edildi.
Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 21 müsabakada süre aldı. Kolombiyalı santrfor bu süreçte 5 gol ile 2 asist retti.