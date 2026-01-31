Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçı mesaisini tamamladı!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 20:54

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklar noktalandı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma oyunu ve son taktik çalışmasının ardından duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde Gaziantep FK maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşması, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

