Hüseyin Eroğlu: Çorum şehri Süper Lig’i sonuna kadar hak ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, puan sıralamasında yükselmek için önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti.

Aldıkları galibiyetlerin şampiyonluğun habercisi olduğunu belirten Eroğlu, "Lig hızlı bir şekilde ilerliyor. İç sahada kazanmamız gereken çok önemli bir maçtı. Deplasman galibiyetlerini de devam ettirmemiz gerekiyor ve yukarı takımlarla puan farkının açılmasını değil, oraya yaklaşmak istiyoruz. Maça baktığımızda hem saha şartları hem zemin kayganlığı zorlaştırdı. İki takım da taktiksel anlamda iyi hazırlanmıştı, bu net bir şekilde görüldü. Bizim direkten dönen topumuz vardı. Rakibin kaçırdığı bir iki pozisyon vardı. Ama oyun hakimiyeti genelde bizdeydi. Taktiksel anlamda biraz savunmayı geride karşılamak istedik, çünkü rakibin etkili hücum oyuncularıyla savunma arkasına yaptıkları koşularla güçlü bir takım. Son haftalarda bunu gösteriyorlardı. Biz oyunun gidişatında, ikinci yarıdan itibaren yaptığımız hem oyuncu hem formasyon değişikliğiyle sürekli rakibe karşı üstün olmaya başladık. Oyunun kontrolü de tamamen bize geçti. Aslında girdiğimiz pozisyonları daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda buna çok ihtiyacımız var. Çok önemli 3 puan aldık. Bu maçlar son dakika gelen golle de olsa şampiyonluğun habercisi" diye konuştu.