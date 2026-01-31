Mustafa Hekimoğlu: Kendimi çok hazır hissediyorum!

Kendisini hazır hissettiğini belirten Mustafa Hekimoğlu, "Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyor, çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi çok hazır hissediyordum. Sergen Hoca da bana şans verdi. Çok iyi mücadele ettik, böyle mücadele olunca takım 3 puanı alıyor" şeklinde konuştu.

Mustafa Hekimoğlu son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Sergen Hoca bana 'ileride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya."