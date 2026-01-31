Orkun Kökçü: Atmosferden etkilenmedik!

Üst üste iki maçtır gol attığının hatırlatılması sonrası Orkun Kökçü, "lk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim" ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez gol atmasına dair Orkun Kökçü, "Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız" şeklinde konuştu.