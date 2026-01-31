SON DAKİKA | Beşiktaş evinde Konyaspor’a karşı geri döndü! Yeni transfer kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi. Beşiktaş, Konyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip geldi.
Beşiktaş'ın gollerini 34'üncü dakikada Vaclav Cerny ile 77'nci dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konyaspor'da fileleri 23'üncü dakikada Deniz Türüç havalandırdı.
Beşiktaş'ta oyuna sonradan dahil olan Kristjan Asllani, 82'nci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Kristjan Asllani, sadece 6 dakika sahada kalabildi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 36'ya yükseltti. Konyaspor ise 19 puanda kaldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş - Konyaspor: 2-1
Goller: 23' Deniz Türüç, 34' Vaclav Cerny, 77' Orkun Kökçü
Kırmızı kart: 82' Kristjan Asllani
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
22. dakikada bu kez sol çaprazda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere çarparak auta çıktı.
23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi: 0-1.
25. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu: 1-1.
42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 19'uncu haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam; Taylan Bulut, Kartal Kayra Yılmaz, Jota ve Rashica'nın yerlerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü.
Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu.
Orta sahada Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü görevlendiren Sergen Yalçın; hücum hattının sağında Cengiz Ünder, 10 numarada Cerny, sol açıkta ise El-Bilal Toure'yi 11'de sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mustafa Hekimoğlu oldu.
YASİN ÖZCAN VE ASLLANI KADRODA
Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, ilk kez bir maç kadrosuna kendilerine yer buldu.
Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Yasin Özcan'ın yanı sıra takımla sadece 1 antrenmana çıkan Arnavut futbolcu Kristjan Asllani de Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.
NDİDİ'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Wilfred Ndidi'nin geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden babası Sunday Ndidi, Konyaspor maçı öncesinde unutulmadı. Stadyumda Sunday Ndidi için başsağlığı mesajı yayınlanarak, siyah-beyazlı oyuncu ve ailesinin acısı paylaşıldı.
YÖNETİME TEPKİ, SERGEN YALÇIN'A DESTEK
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Başkan Serdal Adalı ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.
Tribünde yer alan taraftarlar, uzun süre 'Yönetim istifa' şeklinde tempo tuttu. Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a ise destek bulundu.
Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde tribünlere çağırılırken, alkışlarla destek olundu. Taraftarlar ardından tekrardan 'Yönetim istifa' şeklinde bir süre tempo tuttu.