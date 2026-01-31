SON DAKİKA | Beşiktaş evinde Konyaspor’a karşı geri döndü! Yeni transfer kırmızı kart gördü

YASİN ÖZCAN VE ASLLANI KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, ilk kez bir maç kadrosuna kendilerine yer buldu.

Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Yasin Özcan'ın yanı sıra takımla sadece 1 antrenmana çıkan Arnavut futbolcu Kristjan Asllani de Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

NDİDİ'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Wilfred Ndidi'nin geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden babası Sunday Ndidi, Konyaspor maçı öncesinde unutulmadı. Stadyumda Sunday Ndidi için başsağlığı mesajı yayınlanarak, siyah-beyazlı oyuncu ve ailesinin acısı paylaşıldı.