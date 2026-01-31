Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Sarıyer'i 4 golle geçti!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 15:42

Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Sarıyer'i 4 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 mağlup etti ve puanını 45'e yükseltti.

1. Lig 23. hafta maçında Erzurumspor FK ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; Eren Tozlu, Sefa Akgün, Baiye ve Murat Cem Akpınar kaydetti. Bu sonucun ardından mavi-beyazlılar puanını 45'e yükseltirken, İstanbul ekibi 27 puanda kaldı.

1.Lig'in 24.haftasında Erzurumspor FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyer ise Sivasspor'u ağırlayacak.

Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Amar), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye (Dk. 80 Ali Ülgen), Sefa Akgün, Crociata (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu

SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Regattin (Dk. 87 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 87 Eşref Korkmazoğlu), Enver Kulasin (Dk. 81 Dembele), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Camara, Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 81 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 1 Eren Tozlu, Dk. 65 Sefa Akgün, Dk. 71 Baiye, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 56 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)

