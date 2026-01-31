Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Sarıyer’i 4 golle geçti!

1. Lig 23. hafta maçında Erzurumspor FK ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; Eren Tozlu, Sefa Akgün, Baiye ve Murat Cem Akpınar kaydetti. Bu sonucun ardından mavi-beyazlılar puanını 45'e yükseltirken, İstanbul ekibi 27 puanda kaldı.
1.Lig'in 24.haftasında Erzurumspor FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyer ise Sivasspor'u ağırlayacak.
Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban
Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Amar), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye (Dk. 80 Ali Ülgen), Sefa Akgün, Crociata (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Regattin (Dk. 87 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 87 Eşref Korkmazoğlu), Enver Kulasin (Dk. 81 Dembele), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Camara, Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 81 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 1 Eren Tozlu, Dk. 65 Sefa Akgün, Dk. 71 Baiye, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 56 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)