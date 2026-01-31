Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vaclav Cerny: Bugün bir karakter gösterdik!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 22:18

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Vaclav Cerny, Konyaspor maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor karşısında 2-1'lik skorla kazanan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Vaclav Cerny, "Galibiyet galibiyettir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla bazen mücadeleyle olacak. Bugün bir karakter gösterdik ve mutluyuz" dedi.

Performansına dair soruya Vaclav Cerny şu cevabı verdi:

"Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Takım halinde performans gösterdik, konuştuğumuzu yaptık. Maç boyunca geri döneceğimiz ve kazanacağımız hissi hep vardı bende..."

