Vaclav Cerny: Bugün bir karakter gösterdik!

Performansına dair soruya Vaclav Cerny şu cevabı verdi:

"Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Takım halinde performans gösterdik, konuştuğumuzu yaptık. Maç boyunca geri döneceğimiz ve kazanacağımız hissi hep vardı bende..."