Bandırmaspor, evinde Vanspor FK’yı devirdi

Giriş Tarihi: 1.02.2026 15:46

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK kozlarını paylaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bandırmaspor'ın gollerini 14. dakikada Kehinde, 90+4. dakikada Emirhan Acar kaydetti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Dk. 71 Badji), Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Abdülkadir Parmak, Amaral (Dk. 30 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mucahit Albayrak (Dk. 71 Kaan Akyazı)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Jevsenak, Hostikka (Dk. 76 Hasan Bilal), Traore (Dk. 88 Bekir Can Kara), Jefferson (Dk. 55 Mamah), Oulare (Dk. 76 Medeni Bingöl), Oğulcan Çağlayan, Cedric, Batuhan İşçiler (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Goller: Dk. 14 Kehinde, Dk. 90+4 Emirhan Acar (Bandırmaspor),

Kırmızı kart: Dk. 49 Cedric (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Oulare, Dk. 45 Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK), Dk. 33 Enes Aydın, Dk. 43 Mulumba, Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

