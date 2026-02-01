Beşiktaş, Ajax’ın teklifini reddetti! İşte önerilen bedel

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta forma giyen Wilfred Ndidi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Manchester United'la da anılan Nijeryalı orta sahaya Ajax'ın talip olduğu belirtildi.
beIN Sports'un haberine göre; Hollanda temsilcisi Ajax'ın Beşiktaş'a resmi teklifini sunduğu kaydedildi.
Ajax'ın 2 milyon euroluk kiralama bedeli önerisinde bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan yapılan teklifte 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın Ajax'tan gelen transfer teklifini şartları yeterli bulmayarak reddettiği kaydedildi.