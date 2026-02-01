Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Mert Kömür ısrarı!
Giriş Tarihi: 1.02.2026 07:14

Beşiktaş'ta Mert Kömür ısrarı!

Transfer çalışmalarından vites yükselten Beşiktaş, genç orta saha Mert Kömür için ısrarını sürdürüyor. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ Futbol
Beşiktaş’ta Mert Kömür ısrarı!
  • ABONE OL

Ara transfer döneminde Yasin Özcan ve Asllani'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür'ü gündemine aldı.

PAZARLIK SÜRÜYOR

10 numara pozisyonunun yanı sıra santrfor ve merkez orta saha olarak da görev yapan gurbetçi oyuncu için Alman ekibine 10 milyon Euro'luk bonservise ek ayrıca 2 milyon Euro da bonus teklifi yapıldı.

Ancak Augsburg, net rakamın biraz daha arttırılmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak isterim" diyen genç futbolcu için kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Mert Kömür ısrarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz