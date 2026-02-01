Beşiktaş’ta Mert Kömür ısrarı!

Ara transfer döneminde Yasin Özcan ve Asllani'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür'ü gündemine aldı.
PAZARLIK SÜRÜYOR
10 numara pozisyonunun yanı sıra santrfor ve merkez orta saha olarak da görev yapan gurbetçi oyuncu için Alman ekibine 10 milyon Euro'luk bonservise ek ayrıca 2 milyon Euro da bonus teklifi yapıldı.
Ancak Augsburg, net rakamın biraz daha arttırılmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak isterim" diyen genç futbolcu için kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.