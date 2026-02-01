Beşiktaş’ta Mert Kömür ısrarı!

PAZARLIK SÜRÜYOR

10 numara pozisyonunun yanı sıra santrfor ve merkez orta saha olarak da görev yapan gurbetçi oyuncu için Alman ekibine 10 milyon Euro'luk bonservise ek ayrıca 2 milyon Euro da bonus teklifi yapıldı.

Ancak Augsburg, net rakamın biraz daha arttırılmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak isterim" diyen genç futbolcu için kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.