Erdal Güneş: Nereye geldiğimin farkındayım!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Erdal Güneş ile Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Yusuf Randa mücadeleyi değerlendirdi.



Takımın başına 5 gün önce geldiğini ve 5 günlük süreçte oyunculara psikolojik anlamda rahatlamaları için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Öncelikle burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Nereye geldiğimin farkındayım, nasıl bir kulübe geldiğimi, nasıl bir camiaya geldiğimi farkındayım. Burada olmaktan, bu takımla çalışmaktan çok mutlu olduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Maça gelirsek; maçın zorluk derecesini zaten maçtan önce söylemiştim. Karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunu, hedeflerinin farklı olduğunun farkındaydık. Çünkü sezon başı farklı hedeflerle kurulmuş bir Sakaryaspor vardı ama maalesef son haftalarda işte kadronun, karşılığı olmayan bir sıralamadaydı. Tabii devre arası çok ciddi takviyeler yaptılar. Bizim için zor bir maç olacağını düşünüyorduk evet. Keza bizim içinde bulunduğumuz psikolojiden kurtulma adına oyuncuların ciddi bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. 5 günlük süreçte saha çalışmalarından ziyade oyuncuların psikolojik tarafında rahatlamaları, gerçek kimliğini; çünkü Boluspor takımı, benim oyuncularım son iki haftada göstermiş oldukları gerçek performansları değildi. Sezon başından bu yana çok farklı bir görüntü vardı ama son iki hafta maalesef o sezon başındaki görüntülerden uzaktı. Bizim düşüncemiz de bu kısa sürede, 5 günlük bir antrenmanda çocukları tekrar kendi kimliğini kazandırma adına çalışmalar yaptık ki bugünkü göstermiş olduğu reaksiyonlarda da doğru teşhis ve doğru çalışmalarla sonucu aldığımızı düşünüyorum. Tabii sadece bir maç kazandık, bunu da söylemek istiyorum. Bizim için önemli bir başlangıçtı hem bizim için hem takım için. Sadece bir maç kazandık, daha yolumuz uzun. Hafta içi bir kupa maçımız var. Sayısal olarak, takım olarak biraz eksiğiz, takviyelerimiz gerekecek. Bununla alakalı da yönetim kurulumuzla, başkanlarımızla gayet kontak halinde çalışıyoruz. İnşallah aramıza katılacak yeni arkadaşlarla hedefe odaklanmış, daha mücadeleci, daha iyi ve daha kreatif bir Boluspor izletiriz diye temenni ediyorum" dedi.