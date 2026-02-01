Gabriel Sara: Hep çok üst seviye oyuncular geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor karşısında 4-0 kazanan Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Gabriel Sara, "Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Gabriel Sara şu cevabı verdi:

"İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler."