Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Gabriel Sara üst üste 3. maçında da attı!
Giriş Tarihi: 1.02.2026 22:18

Galatasaray'da Gabriel Sara üst üste 3. maçında da attı!

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Kayserispor maçında rakip fileleri havalandırdı. Gabriel Sara, üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı.

İHA
Galatasaray’da Gabriel Sara üst üste 3. maçında da attı!
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 60. dakikasında Victor Osimhen'in sağ taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sara düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu, ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Gabriel Sara üst üste 3. maçında da attı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz