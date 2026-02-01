Galatasaray’da Yaser Asprilla ilk maçından sonra konuştu!

Galatasaray'a transfer sürecinden bahseden Yaser Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim" dedi.

Takım arkadaşlarıyla olan uyumuna dair soruya Yaser Asprilla, "akım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum" cevabını verdi.