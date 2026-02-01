Galatasaray’ı bekleyen yoğun fikstür!

Sarı-kırmızılılar, şubat ortasında Aslantepe'de peş peşe Eyüp ve Juventus ile kozlarını paylaşacak. Ayın son haftasında ise Süper Lig'de Konya dönüşünde rota İtalya'ya kırılacak. 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Juventus rövanşına çıkacak Galatasaray'ın bu ay son mesaisi Alanyaspor maçı olacak. Galatasaray, bu süreci kayıpsız atlatıp, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını sürdürmek amacında.