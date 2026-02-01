Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!
Giriş Tarihi: 1.02.2026 07:28

Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!

Galatasaray, şubat ayında en çok karşılaşma oynayacağı dönemi yaşayacak. Ortalama 3.5 günde bir maça çıkacak olan Cimbom, süreci kayıpsız atlatarak tüm kulvarlarda iddiasını korumayı hedefliyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Galatasaray’ı bekleyen yoğun fikstür!
  • ABONE OL

Galatasaray, bugünden itibaren yoğun bir maç trafiğine giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, en az gün sayısına sahip şubat ayında en çok maç oynadığı dönemi yaşayacak.

28 GÜNDE 8 MAÇ

Cimbom'u 28 gün içerisinde birbirinden zorlu 8 karşılaşma bekliyor. Süper Lig'de bu akşam Kayserispor'u konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaştıktan sonra hafta sonu soluğu Rize deplasmanında alacak.

Sarı-kırmızılılar, şubat ortasında Aslantepe'de peş peşe Eyüp ve Juventus ile kozlarını paylaşacak. Ayın son haftasında ise Süper Lig'de Konya dönüşünde rota İtalya'ya kırılacak. 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Juventus rövanşına çıkacak Galatasaray'ın bu ay son mesaisi Alanyaspor maçı olacak. Galatasaray, bu süreci kayıpsız atlatıp, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını sürdürmek amacında.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz