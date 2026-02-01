Gençlerbirliği, Gaziantep FK’yı 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı konuk etti. Gençlerbirliği, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin gollerini 10. dakikada Thalisson ile 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 63. dakikada Bayo havalandırdı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Gençlerbirliği'nde Niang'ın ceza sahası solundan kaleye doğru vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Thalisson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
29. dakikada başkent ekibi, ceza sahasına yakın bölgeden soldan Göktan Gürpüz'ün kullandığı serbest atışına Niang'ın penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
35. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan atağında Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gassama'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
İlk yarının kalan dakikalarında da skor değişmedi ve karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi.