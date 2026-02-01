Mustafa Gürsel: Bu takımın sezon sonuna kadar hep yanında olsunlar!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 2-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "İkinci golü daha erken bulabilirdik fakat son dakikalarda bulduk ve maçı kazandık." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında buldukları pozisyonları yeterince değerlendiremediklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Havanın olumsuzluğu nedeniyle penaltı pozisyonunda topun hareket etmesi ve kalecimizin kurtarması bizim bugün şansımız oldu. İkinci yarı rakibimiz 10 kişi kaldı fakat bugün oynamaktan ziyade iyi mücadele etmek ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek daha önemliydi. Maçın gidişatına baktığımızda top rakibimizde daha fazla kaldı fakat çok gol pozisyonu vermedik. İkinci golü daha erken bulabilirdik fakat son dakikalarda bulduk ve maçı kazandık. İnşallah bunun devamı gelir. Bugün sezon başından beri seyircimiz belki ilk defa bu kadar coşkulu ve ilk defa fazlaydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu takımın sezon sonuna kadar hep yanında olsunlar."