Osman Zeki Korkmaz: Hakem işi artık bir skandal haline gelmeye başladı

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 2-0 mağlup oldukları Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Osman Zeki Korkmaz, 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele sergilediklerini dile getirdi.

İyi oynadıkları ve pozisyon ürettikleri bir maç olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yalnız kırmızı kart pozisyonunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu işlerde Vanspor'a karşı artık sınır aşıldı. Bu hakem işi artık bir skandal haline gelmeye başladı. Bu hakem arkadaşın bütün Vanlılar'a bir açıklama yapması lazım. O pozisyonda kırmızı kartlık ne var mesela? Bunu net bir şekilde açıklaması gerekiyor. Yoksa ne yazık ki bu onun üzerinde kalacak. Bütün Vanlılar'dan da bu pozisyonun neden kırmızı kart olduğuna dair incelenmesi ve hesabının sorulmasını rica ediyorum. Kırmızı kartı açıklasınlar boynumuz kıldan ince ama bu pozisyonda bir sıkıntı var. Futbolda üreten taraf olacağız. Uzun vadede biz kazanırız ama aklında karışıklık olan, bir şeyleri yönettiğini zanneden artık belli noktalarda örümcek bağlamış kitleler, kurumlar Türk futbolundan silinecek. Silinmesi için de ben elimden geleni yapacağım. Bu konuda da bütün futbolun paydaşlarından destek ve yardım istiyorum. Yoksa futbolu temizlemezsek bugün bize olacak, yarın size olacak. Bu iş böyle devam edecek. Yani futbolu örümcek kafalardan temizlemek zorundayız."