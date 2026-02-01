Real Madrid, 90+10’daki penaltıyla kazandı!

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini 15'inci dakikada Vinicius Junior ile 90+10'uncu dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Rayo Vallecano'da fileleri 49'uncu dakikada Jorge De Frutos havalandırdı.

Rayo Vallecano'da Pathe Ciss, 80'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Konuk takımda kırmızı kart gören bir diğer isim 90+13'üncü dakikada Josep Maria Chavarria Perez oldu.