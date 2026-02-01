Roland Sallai: Galatasaray’da çok mutluyum!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Roland Sallai, "Motive olmamız gerekiyor şampiyonluk için. Bu açıdan 3 puan çok önemliydi. Temiz bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.

Sağ bekte gösterdiği performans sonrası önemli kulüplerle anıldığının hatırlatılması sonrası Roland Sallai, "Yüzde yüzümü vermek istiyorum bu kulüp için. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.